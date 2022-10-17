Кубок Азии по футболу 2023 года пройдёт в Катаре

Сегодня, 17 октября, стало известно о том, что Кубок Азии по футболу 2023 года пройдёт в Катаре, об этом было объявлено на официальном сайте Азиатской конфедерации футбола (AFC).

Ранее планировалось провести турнир в Китае, однако власти страны отказались от проведения континентального первенства из-за ковидных ограничений. Кубок Азии должен был начаться 16 июня 2023 года.

Президент федерации футбола Катара шейх Хамад бен Халифа бен Ахмед Аль Тани получил от главы Азиатской конфедерации футбола шейха Салмана бен Ибрагима Аль Халифы сертификат об организации Кубка Азии в 2023 году.

Сборная Катара является действующим обладателем кубка Азии. Катар в третий раз будет принимать турнир, ранее он проходил там в 1988 и 2011 годах. Матчи Кубка будут проходить на стадионах чемпионата мира по футболу 2022 года.

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