Порядина: сейчас «Зенит» в эйфории, наша задача — собрать команду на три матча

Главный тренер «Зенита» Ольга Порядина высказалась о победе в женской Суперлиге после возвращения в Санкт-Петербург.
«Честно признаюсь, в Ростове команда не знала о том, что нам хватает даже одного очка для чемпионства. Поэтому девчонки выходили играть только на победу, чтобы добыть три очка. Как доехали? Весело, задорно, замечательно доехали. Эти эмоции у нас будут до конца сезона, такие двоякие ощущения. Да, мы чемпионы, но осознание придёт, наверное, тогда, когда нам вручат золотые медали.
Когда мы поняли, что чемпионство реально? С начала сезона, конечно. Сейчас команда в такой эйфории, наша задача — их собрать не на два, а на три матча», — приводит слова Порядиной корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
Футболистки «Зенита» отмечают победу в Суперлиге с болельщиками. Видеоролик:
- 17 октября 2022
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