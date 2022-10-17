В «Зените» заинтересованы в проведении финала женского Кубка России на «Газпром Арене»

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина высказалась о победе женской команды в Суперлиге и отметила, что хочет проведения финала Кубка России на «Газпром Арене».
«К победам невозможно привыкнуть, тем более это первая историческая команда женской команды. Это невероятное счастье, невероятные эмоции и восторг. У Александра Ивановича есть план, как отмечать чемпионство, конечно, мы его отметим обязательно. Это суперистория нашего клуба. Да, мы хотим финал Кубка России на «Газпром Арене». «Газпром Арена» будет», — приводит слова Илюхиной корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
«Зенит» досрочно завоевал золотые медали в женской Суперлиге. Для команды из Санкт-Петербурга это первый подобный успех в истории.
Футболисток «Зенита» встретили в Санкт-Петербурге. Видеоролик:
- 17 октября 2022
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