Лионель Месси назвал главных кандидатов на победу в чемпионате мира

Нападающий сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси считает Бразилию и Францию главными претендентами на победу в грядущем чемпионате мира.

«Что касается фаворитов, то есть такие крупные команды, как Бразилия, Германия, Франция, Англия, Испания, и я уверен, что некоторых забыл. Но если мне придётся оставить одного или двух, сегодня я думаю, что Бразилия и Франция — два главных кандидата на победу в этом чемпионате мира», — приводит слова Месси RMC Sport.

35-летний Месси дебютировал за сборную Аргентины в 2005 году. С тех пор в 164 матчах нападающий забил 90 голов и отдал 51 результативную передачу. Форвард является лучшим бомбардиром в истории национальной сборной.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.

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