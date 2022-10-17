Лионель Месси назвал главных кандидатов на победу в чемпионате мира

Нападающий сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси считает Бразилию и Францию главными претендентами на победу в грядущем чемпионате мира.
«Что касается фаворитов, то есть такие крупные команды, как Бразилия, Германия, Франция, Англия, Испания, и я уверен, что некоторых забыл. Но если мне придётся оставить одного или двух, сегодня я думаю, что Бразилия и Франция — два главных кандидата на победу в этом чемпионате мира», — приводит слова Месси RMC Sport.
35-летний Месси дебютировал за сборную Аргентины в 2005 году. С тех пор в 164 матчах нападающий забил 90 голов и отдал 51 результативную передачу. Форвард является лучшим бомбардиром в истории национальной сборной.
Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.
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