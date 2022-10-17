«Молодой хлыщ и нестоличный человек». Уткин сравнил Абаскаля и Федотова

Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин сравнил нынешних тренеров «Спартака» и ЦСКА – Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова.

«Вы знаете моё отношение к главному тренеру ЦСКА Владимиру Федотову. Но это отношение персональное, к личности. Я никогда не считал его слабым тренером. Он весь такой наш, даже лысый, нестоличный человек, в футбольном отношении образованный, поздно себя проявивший. Помню, как Федотов играл за «Уралмаш». В составе этой команды он тренировался зимой в Екатеринбурге – на катке мячом и в снегу, чтобы весело было. Вот какие времена Федотов застал!

И Абаскаль – молодой хлыщ, в футбол игравший на любительском уровне, уже в 23 года занимавший тренерскую должность в юношеской команде «Севильи». Казалось бы, что между ними может быть общего?

Оказывается, современные футбольные идеи, если ими интересоваться, одинаково глубоко понятны и 56-летнему Федотову, и 33-летнему Абаскалю. Каждый из них проходит через стадию: что это за ноунейм, что он здесь вообще делает? Но получается так, что образование и следование передовым идеям приводят к таким интересным матчам, как ЦСКА – «Спартак». Такие разные люди оказываются в мейнстриме европейского футбольного процесса», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.