«Молодой хлыщ и нестоличный человек». Уткин сравнил Абаскаля и Федотова

Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин сравнил нынешних тренеров «Спартака» и ЦСКА – Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова.
«Вы знаете моё отношение к главному тренеру ЦСКА Владимиру Федотову. Но это отношение персональное, к личности. Я никогда не считал его слабым тренером. Он весь такой наш, даже лысый, нестоличный человек, в футбольном отношении образованный, поздно себя проявивший. Помню, как Федотов играл за «Уралмаш». В составе этой команды он тренировался зимой в Екатеринбурге – на катке мячом и в снегу, чтобы весело было. Вот какие времена Федотов застал!
И Абаскаль – молодой хлыщ, в футбол игравший на любительском уровне, уже в 23 года занимавший тренерскую должность в юношеской команде «Севильи». Казалось бы, что между ними может быть общего?
Оказывается, современные футбольные идеи, если ими интересоваться, одинаково глубоко понятны и 56-летнему Федотову, и 33-летнему Абаскалю. Каждый из них проходит через стадию: что это за ноунейм, что он здесь вообще делает? Но получается так, что образование и следование передовым идеям приводят к таким интересным матчам, как ЦСКА – «Спартак». Такие разные люди оказываются в мейнстриме европейского футбольного процесса», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.
- 17 октября 2022
-
13:25
-
13:20
-
13:18
-
13:07
-
13:05
-
12:46
-
12:40
-
12:33
-
12:30
-
12:20
-
12:18
-
12:15
-
12:11
-
12:10
-
12:07
-
11:50
-
11:43
-
11:36
-
11:30
-
11:20
-
11:15
-
11:12
-
11:09
-
10:54
-
10:40
-
10:39
-
10:31
-
10:30
-
10:21
-
10:20
-
10:08
-
10:04
-
10:00
-
09:58
-
09:50