«Манчестер Юнайтед» готов подписать Марко Асенсио

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио в летнее трансферное окно может перейти в «Манчестер Юнайтед». Английский клуб заинтересован в подписании футболиста, чей контракт истекает в конце сезона. Об этом сообщает Calciomercato.com.

Ранее сообщалось, что мадридцы предлагали 26-летнему Асенсио продлить контракт на четыре года с зарплатой в € 5 млн за сезон «чистыми», после уплаты налогов. Однако Марко отклонил этот вариант. Немаловажно, что недавно Асенсио сменил агента. Ранее его интересы представлял Орасио Гаджиоли, а теперь – Жорже Мендеш. Сообщалось, что это может помочь «Барселоне» подписать футболиста из стана главных конкурентов. Однако затем стало известно, что сине-гранатовые отказались от подписания игрока.

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