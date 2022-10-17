Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» готов подписать Марко Асенсио

«Манчестер Юнайтед» готов подписать Марко Асенсио
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио в летнее трансферное окно может перейти в «Манчестер Юнайтед». Английский клуб заинтересован в подписании футболиста, чей контракт истекает в конце сезона. Об этом сообщает Calciomercato.com.

Ранее сообщалось, что мадридцы предлагали 26-летнему Асенсио продлить контракт на четыре года с зарплатой в € 5 млн за сезон «чистыми», после уплаты налогов. Однако Марко отклонил этот вариант. Немаловажно, что недавно Асенсио сменил агента. Ранее его интересы представлял Орасио Гаджиоли, а теперь – Жорже Мендеш. Сообщалось, что это может помочь «Барселоне» подписать футболиста из стана главных конкурентов. Однако затем стало известно, что сине-гранатовые отказались от подписания игрока.

Самые результативные клубы в АПЛ. Видеоролик:

Новость по теме
«Барселона» отказалась от подписания Асенсио из уважения к «Реалу»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022