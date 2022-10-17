Александр Кокорин: были варианты продолжения карьеры в Турции и Венгрии

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин сообщил, что мог продолжить карьеру в других зарубежных командах.
«Я мог оказаться где угодно в России. Но первый раз я обратился к «Фиорентине», когда у меня были вопросы по заявке. Я сам пришёл: у меня есть вариант, хочу уйти. Всё. Если бы я сделал это раньше, мог бы оказаться в России, но я не хотел туда возвращаться. Взвесив все за и против, я решил, что хочу быть там, где условия для жизни будут лучше. Ещё были варианты в Турции, Венгрии. Но это я сам нашёл через соцсети. Появились старые знакомые, я им написал: как у вас там? Я хочу уехать и сменить обстановку; если есть вариант – скажите своим агентам. Владелец «Ариса» в итоге сам мне написал», — сказал Александр Кокорин в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.
- 17 октября 2022
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