Рубен Аморим может возглавить «ПСЖ» летом, заменив Кристофа Галтье

Нынешний главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье может лишиться своей должности. Как сообщает портал One Football на смену французу может прийти наставник лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим.

Сообщается, что авторитет Галтье иссяк из-за невозможности разобраться в конфликте между двумя звёздами парижан — Неймаром и Килианом Мбаппе. Также тренеру вменяют невозможность усмирить французского форварда, с которым в последнее время связано много слухов об уходе из клуба.

Минувшим летом парижский клуб рассматривал Рубена Аморима в качестве сменщика Маурисио Почеттино, но в итоге остановил свой выбор на Галтье, который ранее возглавлял «Ниццу». Португальский специалист возглавляет «Спортинг» с марта 2020 года, а его контракт рассчитан до июня 2024 года. В договоре имеется пункт о расторжении, согласному которому предусматривается клаусула в размере € 30 млн.

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