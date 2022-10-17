Кокорин рассказал о проблемах с травмами

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин рассказал, как в период выступления в «Фиорентине» справлялся с травмами. Отметим, права на форварда принадлежат клубу из Флоренции, в «Арисе» Кокорин выступает на правах аренды.
«Мой массажист приезжал ко мне во Флоренцию, когда у меня уже начались травмы. Я понимал, что не справлюсь без него. Я думал, что в таких больших клубах с именем всё устроено чуть иначе, но мне пришлось в итоге перестраиваться. Я привык за собой следить чуть по-другому, и травм у меня никогда не было. Началось всё в «Спартаке», но тоже не очень понятно, почему – может, это стечение обстоятельств. Давайте возьмём Азара – что у него происходит? «Реал», 11 травм. Как это объяснить? Плохой клуб? Вряд ли. Я со своим массажистом с «Динамо», всегда всё было хорошо, поэтому на него нельзя повесить мои травмы. Может, это уже возраст», — сказал Кокорин в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.
- 17 октября 2022
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