Кокорин: во Флоренции узнавали чаще, чем в России. Реакция, будто Майкл Джексон приехал

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Фиорентине», рассказал о своём отношении к популярности.

«У некоторых русских реакция на меня такая: «Что он здесь забыл? Должен же быть в другом месте». Популярность прикольна только поначалу, а потом начинает мешать. За всю мою карьеру от неё одни только минусы. Слава мне не нужна. Во Флоренции меня узнавали больше, чем в России! Там реакция была, будто Майкл Джексон приехал. Я не понимал: не был там, не играл ещё. От фанатов потом там была только поддержка, мол, ждём. Это было круто.



В «Фиорентине» же сомневались, когда меня брали, потому что я постоянно влипаю в какие-то истории. А оказалось, что я супер спокойный парень, никаких проблем не было. Сам собой горжусь, что за два года там у меня не было никаких скандальных историй», — сказал Александр Кокорин в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.