Кокорин: меня в моём поколении считали суперталантливым — поэтому и платили столько

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, который минувшим летом на правах аренды перешёл в кипрский «Арис», рассказал, как относится к разговорам о том, что из всех российских футболистов он заработал больше всех.



«Думаю, что слова про то, что из всех российских футболистов я заработал больше всех, правда. Не знаю, сколько это, но посчитать не тяжело. Мне тяжело сказать, почему так. Те команды, в которые я переходил, просто готовы были мне платить. Я не выпрашивал – мне просто давали эти суммы. Да, где-то, может, контракт был переоценён, но тогда в России такие деньги были. Золотое время было – сейчас такого нет. Понимаю, что команды платили за будущее с Кокориным, и где-то оно получалось. Например, в «Динамо», в «Зените» при Луческу и живых Данни, Халке и Витселе. Мне повезло, что меня в моём поколении считали суперталантливым – поэтому и платили столько», — сказал Кокорин в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

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