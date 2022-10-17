Директор «Ариса»: Кокорин — наша главная улыбка
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Директор «Ариса» по маркетингу Алексей Дозорцев рассказал, что после перехода в клуб из Лимасола российского форварда Александра Кокорина на правах аренды из итальянской «Фиорентины» зрительский интерес к матчам киприотов возрос. Россиянин пополнил стан кипрского клуба в минувшее трансферное окно.
«Кокорин – наша главная улыбка, звезда, душа. Есть большое количество людей, которые с переходом Саши нас завалили вопросами, как оформить Fan ID, как купить билеты, просят разослать его футболки по всему миру», — сказал Дозорцев в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.
В текущем розыгрыше чемпионата Кипра Кокорин провёл пять матчей, в которых сумел забить два гола, а также получил одно предупреждение.
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