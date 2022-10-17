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Кокорин — об Игоре Денисове: он выиграл всё, но мог бы добиться большего

Кокорин — об Игоре Денисове: он выиграл всё, но мог бы добиться большего
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Нападающий «Ариса» из Лимасола Александр Кокорин поделился мнением о бывшем полузащитнике Игоре Денисове, с которым форвард выступал за московское «Динамо».

«Гарик [Игорь Денисов] – один из немногих людей, которых я уважаю из того поколения. Он очень прямолинейный, но ему это разве не мешало? В «Динамо» он закончил с нами, потому что высказал недовольство. Гарик послал того-того, всё – он не в команде. Он считает, что прав, я – что он поступил неправильно. Гарик капитан команды, я на него рассчитывал, потому что мне нравилось с ним играть. Так что характер и бойцовские качества на поле – да, в жизни ему это мешало. В «Зените» при должном руководстве на всё закрывали глаза, но дальше ему с его характером было тяжело.

Считаю, что, если бы он где-то наступал чуть-чуть ради своего будущего и семьи, это был бы Гарик помноженный на три или четыре. Да, а он выиграл всё, но мог бы добиться большего», — сказал Кокорин в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

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