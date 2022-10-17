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«Получилось не так, как хотелось бы». Кокорин — о своей неудаче в Серии А

«Получилось не так, как хотелось бы». Кокорин — о своей неудаче в Серии А
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Нападающий «Ариса» из Лимасола Александр Кокорин прокомментировал свою неудачу в итальянской Серии А, в которой выступал за «Фиорентину».

«Был такой период карьеры, когда я поставил себе цель уехать в Европу, а у меня не получилось. Что мне теперь сделать? Закрыться? Наверное. Кокорин тоже думал про Кокорина, что он заиграет в Серии А. К сожалению, сложилось не так, как хотелось бы», — сказал Александр Кокорин в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

В текущем сезоне чемпионата Кипра российский нападающий провёл пять матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами, также на его счету одна жёлтая карточка. Следующий матч его команды состоится сегодня, 17 октября. В рамках 7-го тура чемпионата «Арис» встретится с «Аполлоном», начало – в 19:00 мск.

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