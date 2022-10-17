Александр Кокорин назвал любимый город в России

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, который минувшим летом на правах аренды перешёл в «Арис» из Лимасола, рассказал об отношении к родной стране, а также рассказал, какие российские города нравятся ему больше всего.
«Я люблю Россию: там родился, эта страна дала мне всё. Но я прожил там кучу времени, плюс-минус понимаю уровень жизни, поэтому хочу посмотреть, что происходит в мире – может, есть где-то место, где мне понравится. В России мой любимый город – Сочи. И родные Валуйки, конечно», — сказал Кокорин в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.
В текущем розыгрыше чемпионата Кипра российский легионер «Ариса» провёл пять матчей, в которых забил два гола, а также получил одну жёлтую карточку.
Первый гол Александра Кокорина за 655 дней:
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