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Александр Кокорин назвал любимый город в России

Александр Кокорин назвал любимый город в России
Александр Кокорин
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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, который минувшим летом на правах аренды перешёл в «Арис» из Лимасола, рассказал об отношении к родной стране, а также рассказал, какие российские города нравятся ему больше всего.

«Я люблю Россию: там родился, эта страна дала мне всё. Но я прожил там кучу времени, плюс-минус понимаю уровень жизни, поэтому хочу посмотреть, что происходит в мире – может, есть где-то место, где мне понравится. В России мой любимый город – Сочи. И родные Валуйки, конечно», — сказал Кокорин в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

В текущем розыгрыше чемпионата Кипра российский легионер «Ариса» провёл пять матчей, в которых забил два гола, а также получил одну жёлтую карточку.

Первый гол Александра Кокорина за 655 дней:

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