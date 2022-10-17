Шоу назвал преимущество Эрика тен Хага перед другими тренерами «Манчестер Юнайтед»

Фланговый защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу сравнил нынешнего главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага со специалистами, возглавлявшими «Юнайтед» ранее. За время выступлений в манчестерском клубе Шоу успел поработать с Луи ван Галом, Жозе Моуринью, Уле-Гуннаром Сульшером и Ральфом Рангником.



«Преимущество этого тренера в том, что если вы играете плохо, то просто не будете выходить на поле. Раньше такого не было. Эрик тен Хаг хорош тем, что он держит всех в напряжении», — приводит слова защитника The Times.

В текущем сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 16 очков в девяти матчах. Отставание от лидера — «Арсенала» — составляет 11 баллов, при этом у «Юнайтед» есть матч в запасе.

Гол Амира Ибрагимова за юношескую команду «Манчестер Юнайтед»: