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Шоу назвал преимущество Эрика тен Хага перед другими тренерами «Манчестер Юнайтед»

Шоу назвал преимущество Эрика тен Хага перед другими тренерами «Манчестер Юнайтед»
Эрик тен Хаг
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Фланговый защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу сравнил нынешнего главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага со специалистами, возглавлявшими «Юнайтед» ранее. За время выступлений в манчестерском клубе Шоу успел поработать с Луи ван Галом, Жозе Моуринью, Уле-Гуннаром Сульшером и Ральфом Рангником.

«Преимущество этого тренера в том, что если вы играете плохо, то просто не будете выходить на поле. Раньше такого не было. Эрик тен Хаг хорош тем, что он держит всех в напряжении», — приводит слова защитника The Times.

В текущем сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 16 очков в девяти матчах. Отставание от лидера — «Арсенала» — составляет 11 баллов, при этом у «Юнайтед» есть матч в запасе.

Гол Амира Ибрагимова за юношескую команду «Манчестер Юнайтед»:

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