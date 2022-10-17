Арбитр Федотов: может, судьям сказали игнорировать Комличенко, что бы с ним ни делали?

Российский арбитр Игорь Федотов высказался о фоле на нападающем «Ростова» Николае Комличенко в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Уралом» (1:2).
«На 24-й минуте Турбин, находясь в идеальной позиции, не увидел наступ на ногу Комличенко и не назначил 11-метровый удар. Арбитр изменил решение только после вмешательства VAR, но при этом почему-то забыл показать игроку «Урала» жёлтую за грубую игру. Может, арбитрам сказали игнорировать Комличенко, что бы с ним ни делали? Если это так, то грош цена судейскому департаменту и тем, кто обучает арбитров. Это путь в никуда», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
Ранее «Ростов» обратился с официальной жалобой в Экспертно-судейскую комиссию по поводу судейства в матче с «Уралом».
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