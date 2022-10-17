Алексия Путельяс прокомментировала получение второго подряд «Золотого мяча»

Нападающая «Барселоны» Алексия Путельяс произнесла речь после получения второго подряд женского «Золотого мяча».



«Я очень рада снова быть здесь. Когда я выиграла первый «Золотой мяч», я решила попытаться улучшить свои результаты в новом сезоне и направить личный прогресс на пользу команде. Без моих партнёрш по команде меня бы здесь не было. Я очень ценю их.



Также я благодарна тренерскому штабу — людям, которые помогают мне становится лучше день ото дня. Я благодарна президенту клуба и болельщикам. Играть за «Барселону» — привилегия. Мне очень приятно быть частью этого проекта», — приводит слова Путельяс Mundo Deportivo.

Путельяс выступает за «Барселону» с 2012 года. Футболистка играла в составе «Эспаньола» и «Леванте». Ранее Путельяс была признана лучшей футболисткой сезона-2021/2022 по версии УЕФА, а также становилась лучшей футболисткой мира 2022 года по версии ESPN. Ранее Путельяс получала «Золотой мяч» в 2021 году.