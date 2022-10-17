Дубль Данжумы принёс «Вильярреалу» победу над «Осасуной»

Сегодня, 17 октября, состоялся завершающий матч девятого тура испанской Примеры, в котором «Вильярреал» принимал «Осасуну». Встреча проходила на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии. Стартовый свисток арбитра Пабло Гонсалеса Фуэртеса прозвучал в 22:00 мск.

Подопечные Унаи Эмери сумели выйти вперёд только под конец первого тайма, когда нападающий Арно Данжума реализовал голевой момент ударом пяткой после передачи Николаса Джексона.

Данжума («Вильярреал») забивает шикарный гол пяткой!

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В начале второй половины форвард хозяев Данжума отличился снова — на этот раз гол был забит с 11-метровой отметки.

Данжума («Вильярреал») оформляет дубль, забивая с точки

Финальный свисток арбитра оповестил о победе «жёлтой подводной лодки» со счётом 2:0.

Эта победа позволила «Вильярреалу» набрать 15 очков и подняться на седьмое место чемпионата. «Осасуна» после поражения опустилась на девятое месте, команда по итогам 9 матчей имеет в активе 13 очков.