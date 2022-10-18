ЦСКА и «Спартак», огонь и скандалы. Обзор 13-го тура РПЛ

Представляем 22-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают 13-й тур РПЛ. И снова в нашем чемпионате сразу несколько шикарных матчей: на триллер «Краснодара» и «Ахмата» равноценно ответили «Динамо» и «Оренбург». А потом пришли ЦСКА со «Спартаком» и обесценили чужой труд. Команды Федотова и Абаскаля выдали лучшее дерби последних лет, так ещё и добавили к огню на поле скандалы за его пределами. Об этих и других матчах тура говорим в новом выпуске.
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Инсайды от Андрея
Таймкоды:
0:00 — Всем привет!
0:20 — «Локомотив», о боже, выиграл! А «Торпедо» обречено
12:27 — «Краснодар» и «Ахмат» дали огня, но это даже не лучший матч тура
20:23 — «Динамо» отскочило от «Оренбурга»
25:58 — «Зенит» на классе отвозил «Пари НН». У чемпиона нездоровая статистика
31:44 — Дерби! Полчаса обсуждаем лучший матч ЦСКА и «Спартака» за последние пару лет
59:37 — Оставшиеся матчи тура: великий «Урал», прекрасный Пиняев, ужасные «Факел» и «Химки»
- 18 октября 2022
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