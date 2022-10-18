«Барселона» готова обменять Кессье на Бареллу

Полузащитник «Интера» Николо Барелла может продолжить карьеру в Испании. 25-летним футболистом интересуются «Барселона» и мадридский «Реал». Об этом сообщает Calciomercatoweb. По сведениям источника, сине-гранатовые готовы предложить в рамках сделки Франка Кессье, который перешёл в команду свободным агентом летом 2022 года.

Барелла стал игроком «Интера» в 2020 году, перейдя из «Кальяри». В нынешнем сезоне полузащитник забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи в 13 матчах чемпионата Испании и Лиги чемпионов. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.

Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 9-й тур:

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