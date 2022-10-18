Трансферный план «Барселоны» на 2023-й: восемь игроков с истекающими контрактами и Месси

«Барселона» уже начала планировать работу на предстоящее летнее трансферное окно. Клуб понимает, что не сможет тратить большие суммы, и решил сконцентрироваться на подписании свободных агентов. Об этом сообщает Mundo Deportivo. По сведениям источника, составлен шорт-лист из восьми футболистов с истекающими контрактами, включая Марко Асенсио («Реал»), Н'Голо Канте и Жоржиньо («Челси»), Иньиго Мартинеса («Атлетик» Бильбао), Милана Шкриньяра («Интер») и Лионеля Месси (ПСЖ").
Сообщается, что возвращение 35-летнего аргентинца — вершина списка и мечта президента «Барселоны» Жоана Лапорты, который расстался с футболистом не в лучших отношениях.
Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 9-й тур:
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