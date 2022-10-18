Гонсало Игуаин завершил карьеру футболиста

Бывший нападающий мадридского «Реала», туринского «Ювентуса» и сборной Аргентины Гонсало Игуаин завершил профессиональную карьеру футболиста.

«После последнего матча в карьере я почувствовал, что работа, которую я очень любил почти половину своей жизни, подошла к концу. Это были 17 с половиной лет моей карьеры… Много воспоминаний всплывает в уме обо всём, что я прожил, за что боролся. Я ухожу очень гордо, зная, что я отдавал футболу всего себя до сегодняшнего дня. Отдаваться полностью, чем бы ты ни занимался — это самое главное.

Когда ты знаешь, что отдал всё, то можешь уходить с чистой совестью. Именно это я и чувствую. Теперь я буду дальше наслаждаться жизнью со своей семьёй и друзьям. Я очень горжусь тем, чего смог достичь», — приводит слова Игуаина официальный сайт «Интер Майами».

Последним клубом Игуаина стал именно американский «Интер Майами». Ранее он выступал за «Челси», «Ювентус», «Наполи», «Реал», «Милан» и «Ривер Плейт». Всего на клубном уровне Гонсало провёл 710 матчей, забил 335 голов и отдал 113 результативных передач.