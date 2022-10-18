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Червиченко: не обращал бы внимания на Салихову. Ей кажется, что она разбирается в футболе

Червиченко: не обращал бы внимания на Салихову. Ей кажется, что она разбирается в футболе
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал высказывания Заремы Салиховой, супруги бывшего владельца красно-белых Леонида Федуна, в адрес главного тренера ЦСКА Владимира Федотова. После пренебрежительных слов Федотова в отношении наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля Салихова отметила, что выбить «Сочи» из человека невозможно, а также сравнила специалиста с конюхом.

«Я бы вообще не обращал внимания на женщину, которой почему-то показалось, что она разбирается в футболе. Расценивайте её мнение, как мнение большинства болельщиков. Вы же знаете, сколько у болельщиков мнений. У нас все болельщики знают, как играть в футбол, знают, как комплектовать команду. Поэтому к словам Заремы надо относиться точно так же. Если вам это не нравится, то не надо обращать на это внимание», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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