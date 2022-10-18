«Атлетико» готов продать Де Пауля. Родриго интересуется «Ювентус»
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Мадридский «Атлетико» готов расстаться с аргентинским полузащитником Родриго Де Паулем, которым интересовались «Ювентус» и «Милан». Об этом сообщает Calciomercato.com.
28-летний Де Пауль стал игроком «Атлетико» летом 2021 года, перейдя из «Удинезе». В 10 матчах Лиги чемпионов и чемпионата Испании нынешнего сезона Родриго отметился забитым голом и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году. Отметим, что «Ювентус» интересовался Де Паулем ещё до перехода в «Атлетико», также к футболисту проявлял интерес «Зенит».
Видеообзор. «Атлетик Б» — «Атлетико М». Испанская Примера 2022/2023. 9-й тур:
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Новость по теме«Ювентус» и «Милан» интересуются хавбеком «Атлетико» Де Паулем
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