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Суд взыскал 65 млн рублей с Facebook* в пользу экс-тренера «Динамо» Дмитрия Хохлова

Суд взыскал 65 млн рублей с Facebook* в пользу экс-тренера «Динамо» Дмитрия Хохлова
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Солнцевский суд Москвы частично удовлетворил иск бывшего главного тренера московского «Динамо» Дмитрия Хохлова к социальной сети Facebook*. Об этом сообщает РЕН ТВ. Экс-футболист получит 65 млн рублей за блокировку его фамилии.

Сам Хохлов хотел отсудить у компании 150 млн рублей в качестве морального вреда. Представители ответчика на суде не присутствовали. Также судья обязал социальную сеть разблокировать все упоминания фамилии Дмитрия.

После увольнения с поста главного тренера бело-голубых Хохлов возглавил волгоградский «Ротор». На момент удаления клуб занимал 16-е место в турнирной таблице ФНЛ.

* Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.

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