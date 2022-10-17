«Динамо» — «Ростов». Карпин и Йоканович поменяются ролями

Теперь ростовчане на спаде, а москвичи идут фаворитами заслуженно. Шанс взять реванш за 0:2.

18 октября состоится матч 4-го тура Кубка России «Динамо» Москва — «Ростов». Начало – в 20:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворитов хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех ростовчан оценивается в 4.90. На ничью дают коэффициент 4.10.

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Коэффициенты букмекеров на матч 4-го тура Кубка России «Динамо» — «Ростов» 18 октября 2022 года

Букмекеры не уверены, что игра 4-го тура Кубка России «Динамо» — «Ростов» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.80.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Кубка России «Динамо» — «Ростов» (18.10.2022)

Новый формат кубкового турнира на первых порах не вызвал большого зрительского интереса. Наставники команд проводили ротацию, обкатывали перспективную молодёжь, но постепенно втянулись футболисты и болельщики. 4-й тур в группе С свёл московское «Динамо» и подопечных Валерия Карпина.

«Динамо» пока не впечатляет. Клуб набрал всего четыре очка за три тура. В последней игре тренер выпустил на поле основных футболистов, кроме голкипера. В Кубке место в воротах досталось Лещуку. Больших претензий у тренерского штаба к его игре нет, но защитники уверенней чувствуют себя с Шуниным за спиной.

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В центральной зоне Йоканович наигрывает Матиаса Норманна. Новичок команды пока только находит общий язык с партнёрами. Часто его передачам не хватает точности, но высокий класс хавбека и его игровой потенциал позволяют тренерскому штабу бело-голубых надеяться на быструю адаптацию.

В линии атаки выходят Захарян и Смолов, которые привычно взаимодействуют за счёт коротких передач и забеганий. У них получается вскрывать оборону соперников, но реализация хромает. Весьма вероятно, из-за этого команда не могла выиграть на протяжении четырёх матчей, с учётом Кубка и РПЛ.

В минувшем туре чемпионата хозяева наконец-то прервали эту серию неудач. Им удалось одержать волевую победу над «Оренбургом» со счётом 3:2. В матче проявились все проблемы бело-голубых: слабая защита против индивидуально сильных форвардов и стандарты. Тренерский штаб вовремя сделал замены, и они помогли добыть волевую победу. В этом заслуга Йокановича.

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Валерий Карпин одарён не меньше своего соперника. Он прекрасно знает сильные и слабые стороны своих футболистов, регулярно проводит по несколько замен в перерыве или в середине второго тайма. В последнее время чутьё изменило специалисту.

Долгое время ростовчане шли без поражений, прежде всего за счёт фантастической игры атакующего треугольника. Комличенко, Полоз и Уткин с лёгкостью раскатывали любую защиту. Сейчас они явно устали. Это привело к трём поражениям в последних четырёх встречах. Ударило по больному поражение от «Урала» со счётом 1:2.

История очных встреч «Динамо» и «Ростова» состоит из 58 игр. Москвичи имеют перевес — 25 побед. 19 встреч завершились ничейным результатом, и в 14 матчах выиграли ростовчане. Соответственно, по разнице забитых мячей (89:58) бело-голубые также впереди.

Встречаются соперники, которые находятся не в лучших кондициях. «Динамо» показывает признаки выздоровления, но гости выглядят определенно хуже физически. Валерий Карпин великолепный мотиватор, однако даже его навыков не хватит, чтобы зарядить батарейки своим подопечным. С учётом истории очных матчей, рекомендуем обратить внимание на победу москвичей за коэффициент 1.80.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Динамо» — «Ростов» 18 октября 2022 года

Одержав волевую победу, подопечные Йокановича получили заряд уверенности в собственных силах. Набирает обороты нападение бело-голубых, что делает его крайне непредсказуемым для соперника. Гости в кризисе и без своих топовых форвардов не сумеют создать проблемы бело-голубым. Весьма вероятно, что москвичи одержат победу в основное время.

Ставка: победа «Динамо» за 1.80.

Экспресс с коэффициентом 13.38.

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