Савин: выгорел, ведь пришлось уезжать изменником родины с уголовными делами

Известный спортивный блогер, в прошлом футболист Евгений Савин рассказал, почему перестал выкладывать видео на своём YouTube-канале. Последний выпуск Евгений опубликовал около четырёх месяцев назад.
«Я с собой привёз всё, что нужно для съёмок: дрон, все свои камеры. Это всё есть, но пока не снимаю. Хочется делать что-то ещё, но уже не в том формате. Понимаю, что на дно российского футбола не смогу погрузиться.
Сейчас я как будто морально выгорел от ситуации в России. От того, что пришлось уезжать изменником родины с какими-то штампами, уголовными делами», – сказал Савин в интервью блогеру Вите Кравченко.
Савин основал в России футбольный клуб «Красава», который базировался в Одинцово и выступал во Второй лиге. Весной 2022 года он покинул Россию по политическим причинам.
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