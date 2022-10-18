Бывший защитник «Ливерпуля» Флэнаган завершил карьеру в 29 лет

Защитник Джон Флэнаган, на счету которого 40 игр за «Ливерпуль», завершил карьеру в возрасте 29 лет.



«В конечном счёте моё здоровье должно быть на первом месте. Поэтому, следуя советам врачей, я думаю, что лучше всего – уйти из игры сейчас. Моей мечтой в детстве было вырасти и играть в футбол, и сегодня я с гордостью могу сказать, что жил этой мечтой. Не только играя и будучи капитаном моего родного «Ливерпуля», но и представляя мою страну. Эти воспоминания останутся на всю жизнь, я благодарен, что получил опыт, о котором многие могут только мечтать», — приводит слова Флэнагана пресс-служба «Ливерпуля».



Защитник является воспитанником академии красных, за основную команду Флэнаган дебютировал в 2011 году, в 2018-м перешёл в «Болтон». Также игрок защищал цвета шотландского «Рейнджерс» и бельгийского «Шарлеруа». С 2021 года Флэнаган играл за датский «Кёге».

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