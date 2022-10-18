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Тренер «Локомотива» высказался о победе над «Химками» в Кубке

Тренер «Локомотива» высказался о победе над «Химками» в Кубке
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Исполняющий обязанности главного тренера московского «Локомотива» Андрей Фёдоров прокомментировал победу над «Химками» в матче Фонбет Кубка России (1:0).

«Как и ожидалось — игра получилась напряжённой. Мы готовились к «Химкам», но сегодня они вышли играть в три защитника — это был сюрприз. Первые 15–20 минут потратили с одной целью — забрать мяч. При этом было много невынужденных ошибок. Говорили ребятам, что это не проходная игра: она будет далеко не такой, как с «Торпедо». Понравилось, как команда отреагировала на наши слова», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Единственный мяч в игре забил игрок железнодорожников Антон Миранчук, реализовавший пенальти на 54-й минуте.

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