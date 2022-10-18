Тренер «Локомотива» Фёдоров: Антон Миранчук не может набрать физическую форму

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Фёдоров прокомментировал игровую форму полузащитника Антона Миранчука после матча группового этапа Фонбет Кубка России с «Химками» (1:0).



«Как я видел на тренировках, Антон не может набрать физическую форму. Вы знаете, сколько он пропустил из-за травмы. К сожалению, после игры с «Торпедо» он получил небольшой рецидив. Вчера он провёл среднюю тренировку.



Как ему набирать кондиции, если ему мешает старая травма? Без тренировок мы не можем поставить игрока в стартовый состав. Сейчас Антона ничего не беспокоит, мы знаем, на что он способен», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.



Отметим, что гол Миранчука с пенальти стал единственным в прошедшей встрече.