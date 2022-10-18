Видео: спасения Гильерме и Тикнизяна в конце игры с «Химками»

Сегодня, 18 октября, состоялся матч группового этапа 4-го раунда Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и «Химками». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу хозяев.

В конце второго тайма железнодорожники отразили опасную атаку гостей. Сначала Гильерме среагировал на удар Данила Казанцева из центра штрафной, а затем Наир Тикнизян в подкате заблокировал добивание от угла вратарской.

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Полузащитник красно-зелёных Антон Миранчук открыл счёт с пенальти на 55-й минуте. Игрок через небольшую паузу пробил с точки, направив мяч в угол ворот. Виталий Гудиев не угадал направление удара. В эпизоде с назначением одиннадцатиметрового хозяева вышли в атаку правым флангом, Гирано Керк сделал пас в штрафную «Химок», где Вильсон Изидор подставился под толчок в спину от Алексея Никитина.



«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.