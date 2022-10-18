«Химки» не выигрывают 13 матчей подряд

Сегодня, 18 октября, «Химки» проиграли «Локомотиву» в матче четвёртого раунда Кубка России. Команда Спартака Гогниева потерпела поражение со счётом 0:1. Таким образом, химчане не побеждают 13 матчей подряд.



Гогниев стал третьим наставником подмосковного клуба в текущем сезоне. Сначала химчан тренировал Сергей Юран, затем Николай Писарев. Последний раз «Химки» одержали победу 7 августа. Тогда команда из Подмосковья обыграла «Торпедо». На протяжении девяти матчей команда не одерживает побед.



Юран возглавил подмосковную команду во время прошлого розыгрыша Российской Премьер-Лиги. Под руководством Юрана «Химки» смогли сохранить прописку в элитном дивизионе страны, одержав победу в стыковых матчах.