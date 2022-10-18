Полузащитник «Локомотива» Керк высказался перед матчем с «Динамо»
Поделиться
Полузащитник «Локомотива» Гирано Керк поделился ожиданиями перед матчем с «Динамо». Команды встретятся 18 октября в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
«Не могу ничего сказать о «Динамо», поскольку я не смотрю их игры. У них хорошая команда. Знаю, что сейчас их команда тоже находится не в лучшем положении», — передаёт слова Керка корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
В турнирной таблице чемпионата красно-зелёные занимают 13-е место. Бело-голубые располагаются на восьмой строчке. Команда Славиши Йокановича набрала 20 очков в 13 матчах турнира. В активе железнодорожников 13 очков. Сегодня они минимально обыграли «Химки» в матче Кубка России. Гол на счету Антона Миранчука.
Комментарии
- 18 октября 2022
-
21:22
-
21:21
-
21:17
-
21:15
-
21:05
-
21:03
-
20:54
-
20:48
-
20:47
-
20:45
-
20:42
-
20:41
-
20:35
-
20:28
-
20:28
-
20:03
-
19:57
-
19:57
-
19:57
-
19:44
-
19:26
-
19:19
-
19:14
-
19:05
-
18:56
-
18:53
-
18:50
-
18:49
-
18:31
-
18:10
-
18:07
-
18:00
-
17:56
-
17:56
-
17:53
Партнерский контент