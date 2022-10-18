Полузащитник «Локомотива» Керк высказался перед матчем с «Динамо»

Полузащитник «Локомотива» Гирано Керк поделился ожиданиями перед матчем с «Динамо». Команды встретятся 18 октября в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Не могу ничего сказать о «Динамо», поскольку я не смотрю их игры. У них хорошая команда. Знаю, что сейчас их команда тоже находится не в лучшем положении», — передаёт слова Керка корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

В турнирной таблице чемпионата красно-зелёные занимают 13-е место. Бело-голубые располагаются на восьмой строчке. Команда Славиши Йокановича набрала 20 очков в 13 матчах турнира. В активе железнодорожников 13 очков. Сегодня они минимально обыграли «Химки» в матче Кубка России. Гол на счету Антона Миранчука.