Александр Мостовой высказался о вручении «Золотого мяча» Кариму Бензема

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал вручение «Золотого мяча» форварду «Реала» Кариму Бензема. Церемония состоялась вчера, 17 октября.
«Считаю «Золотой мяч» Бензема заслуженным. Это подтверждение того, что Карим в свои 34 года был лучшим игроком Лиги чемпионов и испанского чемпионата — забивал и отдавал. Он провёл сумасшедший сезон, поэтому всё заслуженно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В составе мадридского «Реала» Карим Бензема стал чемпионом Испании, а также получил трофей Лиги чемпионов, когда в финале «сливочные» обыграли английский «Ливерпуль» со счётом 1:0. В начале текущего сезона Бензема стал обладателем Суперкубка Европы, когда в матче за этот трофей «Реал» оказался сильнее немецкого «Айнтрахта».
10 самых ценных футболистов по количеству голевых действий
- 18 октября 2022
-
22:57
-
22:55
-
22:47
-
22:43
-
22:30
-
22:25
-
22:17
-
22:13
-
21:55
-
21:50
-
21:50
-
21:40
-
21:22
-
21:21
-
21:17
-
21:15
-
21:05
-
21:03
-
20:54
-
20:48
-
20:47
-
20:45
-
20:42
-
20:41
-
20:35
-
20:28
-
20:28
-
20:03
-
19:57
-
19:57
-
19:57
-
19:44
-
19:26
-
19:19
-
19:14