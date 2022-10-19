Карпин: у нас будто короткое одеяло. Голову укрыл – оголились ноги

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о кубковой игре в Москве с «Динамо», которая завершилась победой столичной команды со счётом 3:1.
«У нас будто короткое одеяло: голову укрыл – ноги оголились, ноги накрыл – голова открыта. Если говорить про игру, то она понравилась. Мы доходили до расстояния в 30-40 метров, а дальше игроки должны проявлять уже своё видение, мастерство и понимание футбола. Там уже тренеру сложно что-то подсказать. Выходит на поле Смолов и принимает те решения, которые нужно», – приводит слова Карпина официальный сайт «Ростова».
«Динамо» повело в счёте на 44-й минуте после гола Макарова. На 55-й минуте Полоз реализовал пенальти, однако на 79-й Грулёв снова вывел хозяев поля вперёд, а на 87-й Смолов с передачи Захаряна поставил точку. У «Ростова» две победы и два поражения в Кубке при семи забитых и семи пропущенных.
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