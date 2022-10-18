Неймар: у меня было предложение от «Реала», но я прислушался к сердцу и перешёл в «Барсу»

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал, как мог перейти в мадридский «Реал» из «Сантоса» в 2013 году.



«Я знал об интересе со стороны других клубов, но переход в «Барсу» был моей мечтой. В 2013 году я решил покинуть «Сантос» и перейти в «Барселону». У меня было много вариантов, но я с детства мечтал играть за «Барсу». Я всегда следую за зовом сердца. Помню, что было предложение от «Реала», а остальных вариантов не помню. В последний момент мне пришлось выбирать между «Реалом» и «Барсой», но я прислушался к своему сердцу и выбрал «Барселону», – приводит слова Неймара Mundo Deportivo.



Отметим, что 30-летний бразилец выступал за каталонцев с 2013 по 2017 год. Вместе с «Барсой» он выиграл два чемпионата Испании, три Кубка Испании, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Главные враги Неймара в футболе: