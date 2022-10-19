На футболках «Барселоны» может оказаться имя бывшей жены Пике из-за контракта со Spotify

35-летнему испанскому защитнику «Барселоны» Жерару Пике уже в ближайшем будущем возможно предстоит выйти в футболке сине-гранатовых, на которой будет размещена реклама одной из новых песен его бывшей жены – Шакиры. Об этом сообщает Marca со ссылкой на ESPN.

Недавно каталонцы разместили логотип известного хип-хоп исполнителя Дрейка на передней части футболки во время «эль класико», что принесло его работам ещё большую популярность. Такое оказалось возможно из-за заключённого контракта «Барселоны» с музыкальной площадкой Spotify. Теперь Spotify может продолжать время от времени выделять конкретных исполнителей.

Согласно информации источника, следующая сделка очень близка к заключению, что подтвердит именно Шакиру в качестве одной из следующих артисток, чей никнейм или логотип будут отражены на футболке «Барселоны». Coldplay фигурирует как ещё одна группа, которая могла бы указать свой продукт на знаменитой майке.

Колумбийская певица Шакира собирается выпустить свою новую песню «Monotonia», которая, похоже, станет еще одним гимном расставания после 12 лет совместной жизни с Пике. Однако подробности пока неизвестны, в какой игре или в каких играх она может быть изображена на футболке своего бывшего партнёра.

Пике попадает в перекладину ударом головой в игре с «Севильей».

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