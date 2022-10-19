Анчелотти ушёл от ответа на вопрос о возможном трансфере Мбаппе

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции накануне матча чемпионата Испании с «Эльче» уклончиво ответил на вопрос о потенциальном переходе Килиана Мбаппе в одно из ближайших трансферных окон.



«Мбаппе? Я не знаю, как будет с отдельными игроками, но будущее этой команды уже определено. У нас есть молодые футболисты, как Винисиус, Родриго, Камавинга, Вальверде, Милитао, которые пишут будущее клуба. Игроки могут уходить или приходить, и наш состав на следующий сезон не останется точно таким же, как сейчас. Но футболисты, о которых я сказал, уже показали, как выглядит будущее «Реала», – приводит ответ Анчелотти официальный сайт «сливочных».



Интересно, что накануне президент «Реала» Флорентино Перес аналогичным образом отреагировал на слухи о Мбаппе, сказав, что у клуба есть Винисиус и Родриго, которые в перспективе могут выиграть «Золотой мяч».

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