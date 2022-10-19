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В «Галатасарае» отреагировали на информацию, что летом клуб предлагал контракт Смолову

В «Галатасарае» отреагировали на информацию, что летом клуб предлагал контракт Смолову
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Директор по связям с общественностью «Галатасарая» Коскун Гульбахар отреагировал на информацию, согласно которой турецкий клуб в летнее трансферное окно предлагал контракт нападающему «Динамо» Фёдору Смолову.

«У меня нет информации о том, что «Галатасарай» предлагал контракт Фёдору Смолову», — сказал Гульбахар в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Ранее сообщалось, что Смолов мог перейти в «Галатасарай», однако в конце августа форвард получил травму, из-за чего трансфер сорвался.

В нынешнем сезоне Смолов принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Московское «Динамо» в 13 матчах набрало 20 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023.

Карпин пошёл на риск и перевернул сложнейшую игру. А потом у «Динамо» вышел Смолов Карпин пошёл на риск и перевернул сложнейшую игру. А потом у «Динамо» вышел Смолов
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