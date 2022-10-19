Воспитанник ЦСКА Матвей Лукин рассказал о совете, который ему дал Марио Фернандес

Воспитанник ЦСКА защитник Матвей Лукин рассказал о совместной работе с защитником Марио Фернандесом, приостановившим карьеру в этом году.



«Да, я успел потренироваться в основе с Марио Фернандесом. Для меня это настоящая сказка! Я даже успел с ним поиграть, правда, в товарищеском матче. С малых лет я наблюдал за ним, он был для меня идеалом в плане работоспособности, как он отдавался в каждом матче, какой он профессионал. Мне было 14 лет, когда я с ним пересёкся, мы поговорили, и он подарил мне свою футболку. Для меня это был суперподарок, которым я очень дорожу. Хвастался этой футболкой перед друзьями.



И у меня была мечта, что когда-нибудь я смогу сыграть с ним в обороне. Можно сказать, что до конца она не исполнилось, так как в официальном матче этого ещё не было. Очень надеюсь, что всё ещё впереди.



Он даже смотрел некоторые игры молодёжной команды. И как раз по поводу совета — Марио сказал мне, что у меня есть все качества, надо продолжать усердно работать, и бог обязательно наградит за старание. Это я запомнил на всю жизнь», — приводит слова Лукина пресс-служба армейцев.