Агент Погба: Поль оказался в центре процесса реструктуризации в «Манчестер Юнайтед»

Рафаэла Пимента, агент полузащитника туринского «Ювентуса» Поля Погба, высказалась о неудачах футболиста после возвращения в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году.



«Что случилось с Полем? Я бы лучше спросила, а что случилось не только с Полем? Он подвёл «Манчестер Юнайтед» или команда его подвела? Всё это хорошие вопросы. Когда Поль перешёл в «Манчестер Юнайтед», он выиграл Лигу Европы в 2017 году. Он постоянно играл за команду, когда не был травмирован. Он не травмировался намеренно. Думаю, сейчас «Манчестер Юнайтед» переживает переходный этап. Это непросто для клуба с такой внушительной историей. Эта история затмевает любые последующие достижения.



«Манчестер Юнайтед» нужно время для реструктуризации. Думаю, Поль стал частью этого процесса реструктуризации. Они всё ещё проходят через это, и они справятся, я не сомневаюсь, но Поль оказался в центре этого периода.



Можно оглянуться назад и подумать, было ли для Поля правильным решением переходить в «Манчестер Юнайтед»? Он сделал этот выбор сердцем. Он действительно хотел вернуться и чувствовал себя счастливым дома. Так что я уверена, что это был верный выбор. Да, он ожидал новых трофеев и достижений, но их не было. В такие моменты, мне кажется, работает коллективная ответственность. Нужно это признать. Не думаю, что Поль был виноват в том, что дела клуба шли не так, как нам бы хотелось», — приводит слова Пименты The Telegraph.

Погба отказался оставить автограф на футболке «МЮ» для фаната