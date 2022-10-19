Гасилин: уход России из УЕФА будет ошибкой, потому что обратно мы не вернёмся

Воспитанник «Зенита» Алексей Гасилин считает, что уход России из УЕФА и переход в азиатскую конфедерацию может стать ошибкой. По его мнению, РФС не стоит покидать футбольную структуру Европы.

«Весь футбол, как ни крути, он в Европе. Это лучший футбол. Сейчас, что касается Косова, двойных стандартов, русофобии, мы это всё понимаем. Но также правильно, что мы можем строить какой-то маленький мостик в сторону Востока. Всё равно все понимают, что уходить из УЕФА будет ошибкой. Потому что обратно мы не вернёмся. Не надо уходить», — сказал Гасилин в эфире телеканала «Матч».

Напомним, УЕФА отстранил российские клубы и сборные от всех международных соревнований из-за ситуации на Украине. Отстранение носит временный характер, однако сколько оно продлится – неизвестно.