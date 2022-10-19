Эктор Бельерин — в заявке «Барселоны» на матч Примеры с «Вильярреалом»

«Барселона» опубликовала заявку команды на матч 10-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом». В список футболистов, заявленных на эту встречу, попал французский защитник Эктор Бельерин.



Напомним, в конце сентября Бельерин получил повреждение на тренировке «Барселоны» и не смог завершить занятие из-за дискомфорта в ноге. В ходе медицинских тестов у Бельерина была диагностирована травма камбаловидной мышцы левой ноги.



Матч 10-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Вильярреал» состоится завтра, 20 октября, на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Начало встречи — в 22:00 мск. «Барселона» в девяти матчах набрала 22 очка и занимает второе место в турнирной таблице Примеры. «Вильярреал» (15) — на седьмом месте.

«Реал Мадрид» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 9-й тур