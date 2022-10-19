Бывший футболист «Манчестер Сити»: Холанд может сравниться с Месси и Роналду

Бывший футболист «Манчестер Сити» Джолеон Лескотт рассказал, что считает нападающего «горожан» Эрлинга Холанда игроком того же уровня, что и нападающий «ПСЖ» Лионель Месси и форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Самый сильный нападающий, с которым я пересекался, Луи Саа, а я играл против Месси и Роналду. Эрлинг Холанд относится к той же категории игроков.
Он будет успешным игроком на протяжении всей своей карьеры, но говорить о том, что он станет величайшим футболистом в истории, я думаю, ещё немного рано. Я считаю, что если он продолжит делать то, что делает, то о нём будут говорить в этом контексте», — приводит слова бывшего защитника ESPN.
В текущем сезоне АПЛ Холанд забил 15 голов и сделал три голевые передачи в 10 матчах.
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