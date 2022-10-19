Савин: Кокорин перестал со мной общаться из-за какого-то бреда

Известный российский футбольный блогер Евгений Савин рассказал об общении с нападающим «Ариса» Александром Кокориным.
«Мы переписываемся с Фёдором Чаловым, Фёдором Смоловым. Кокорину написал недавно, когда он перешёл в «Арис», но он мне не ответил. Он мне вообще не отвечает. Я не понимал почему, я в Лимасоле, он в Лимасоле. Вроде нормально общались.
Мне из «Ариса» сказали что он вроде бы как опасается моей «токсичности». Того, что я в России нежелательная персона, и если там какая-то фотка… Ну, бред, короче. Мы так и не выпили кофе с ним пока по-нормальному.
С Кокориным нормальные отношения, мы сейчас с ним в одном городе, человек мне не отвечает. Это его право. Я к нему как относился нормально, так и отношусь. Он сделал свой выбор, я сделал свой, поэтому никаких проблем нет», — сказал Савин в интервью блогеру Вите Кравченко на его YouTube-канале.
Ранее Евгений Савин покинул Россию и перевёз свой футбольный клуб «Красава» на Кипр.
- 19 октября 2022
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