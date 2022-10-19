Хавбек «Рубина» Мусаев перенёс операцию на крестообразной связке в Германии
Поделиться
Полузащитник «Рубина» Леон Мусаев перенёс операцию в Мюнхене, сообщает пресс-служба казанского клуба.
Мусаеву была проведена пластика передней крестообразной связки правого коленного сустава. Хирургическое вмешательство прошло успешно. На данный момент Мусаев находится в расположении «Рубина» и проходит реабилитацию под присмотром медицинского штаба казанской команды. Сроки возвращения полузащитника будут сообщены позднее.
«Леон, здоровья и скорейшего возвращения на поле!» — говорится в сообщении пресс-службы «Рубина».
Казанский «Рубин» в 14 матчах набрал 25 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является владикавказская «Алания» (31).
Комментарии
- 19 октября 2022
-
17:15
-
17:12
-
17:09
-
17:00
-
16:54
-
16:44
-
16:43
-
16:35
-
16:22
-
16:21
-
16:20
-
15:59
-
15:54
-
15:53
-
15:37
-
15:31
-
15:10
-
15:09
-
15:04
-
14:51
-
14:43
-
14:39
-
14:34
-
14:26
-
14:17
-
14:09
-
14:06
-
13:53
-
13:45
-
13:41
-
13:26
-
13:17
-
13:11
-
12:48
-
12:46
Партнерский контент