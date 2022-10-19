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Хавбек «Рубина» Мусаев перенёс операцию на крестообразной связке в Германии

Хавбек «Рубина» Мусаев перенёс операцию на крестообразной связке в Германии
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Полузащитник «Рубина» Леон Мусаев перенёс операцию в Мюнхене, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Мусаеву была проведена пластика передней крестообразной связки правого коленного сустава. Хирургическое вмешательство прошло успешно. На данный момент Мусаев находится в расположении «Рубина» и проходит реабилитацию под присмотром медицинского штаба казанской команды. Сроки возвращения полузащитника будут сообщены позднее.

«Леон, здоровья и скорейшего возвращения на поле!» — говорится в сообщении пресс-службы «Рубина».

Казанский «Рубин» в 14 матчах набрал 25 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является владикавказская «Алания» (31).

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