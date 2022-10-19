Хавбек «Рубина» Мусаев перенёс операцию на крестообразной связке в Германии

Полузащитник «Рубина» Леон Мусаев перенёс операцию в Мюнхене, сообщает пресс-служба казанского клуба.



Мусаеву была проведена пластика передней крестообразной связки правого коленного сустава. Хирургическое вмешательство прошло успешно. На данный момент Мусаев находится в расположении «Рубина» и проходит реабилитацию под присмотром медицинского штаба казанской команды. Сроки возвращения полузащитника будут сообщены позднее.



«Леон, здоровья и скорейшего возвращения на поле!» — говорится в сообщении пресс-службы «Рубина».



Казанский «Рубин» в 14 матчах набрал 25 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является владикавказская «Алания» (31).