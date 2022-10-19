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«Барселона» может подписать игрока ПСВ Сангаре

«Барселона» может подписать игрока ПСВ Сангаре
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«Барселона» продолжает искать варианты для усиления центральной линии поля. Как сообщает Sport.es, одним из кандидатов для подписания является опорный полузащитник ПСВ Ибраим Сангаре.

Футболисту сборной Кот-д'Ивуара на данный момент 24 года, его примерная стоимость оценивается в € 30 млн. В последние годы он успешно выступал за нидерландский клуб, вследствие чего на него нацелилось несколько английских команд, планирующих подписать опорника в зимнее трансферное окно. «Барселона» также следит за футболистом последние несколько месяцев, но пока не предпринимала никаких действий для оформления трансфера.

Кроме Сангаре, в списке вариантов каталонского клуба также значатся Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Энцо Фернандес («Бенфика»), Рубен Невеш («Вулверхэмптон»), а также Жоржиньо («Челси») и Юри Тилеманс («Лестер»), которые следующим летом могут присоединиться к сине-гранатовым бесплатно, когда закончится срок их контракта с клубами.

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