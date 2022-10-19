«Барселона» может подписать игрока ПСВ Сангаре

«Барселона» продолжает искать варианты для усиления центральной линии поля. Как сообщает Sport.es, одним из кандидатов для подписания является опорный полузащитник ПСВ Ибраим Сангаре.
Футболисту сборной Кот-д'Ивуара на данный момент 24 года, его примерная стоимость оценивается в € 30 млн. В последние годы он успешно выступал за нидерландский клуб, вследствие чего на него нацелилось несколько английских команд, планирующих подписать опорника в зимнее трансферное окно. «Барселона» также следит за футболистом последние несколько месяцев, но пока не предпринимала никаких действий для оформления трансфера.
Кроме Сангаре, в списке вариантов каталонского клуба также значатся Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Энцо Фернандес («Бенфика»), Рубен Невеш («Вулверхэмптон»), а также Жоржиньо («Челси») и Юри Тилеманс («Лестер»), которые следующим летом могут присоединиться к сине-гранатовым бесплатно, когда закончится срок их контракта с клубами.
«Реал» одержал победу в «эль класико»:
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