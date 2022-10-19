Республика Башкортостан вошла в состав учредителей «Уфы» по распоряжению главы региона Радия Хабирова, сообщает ТАСС.
«Согласиться с предложением Министерства спорта Республики Башкортостан о вхождении Республики Башкортостан в состав учредителей автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Уфа» Республики Башкортостан», — говорится в документе.
Отмечается, что функции и полномочия от имени республики осуществляет региональное Министерство спорта. Представителем республики в составе высшего коллегиального органа управления клубом определён министр спорта Башкортостана Руслан Хабибов. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Ранее сообщалось, что «Уфа» может прекратить существование из-за финансовых проблем клуба.
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