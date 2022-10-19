Хави: пойму, если руководство «Барселоны» решит меня уволить

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о возможной отставке из клуба в случае неудовлетворительных результатов по ходу сезона.
«Пойму ли я, если руководство решит меня уволить? Конечно. Это футбол. Но люди на улице поднимают за меня кулаки в знак поддержки. Нужно продолжать работать и при этом смотреть правде в глаза, однако я смотрю на будущее с оптимизмом. Благодаря усилиям, прилагаемым клубом и нашей командой, мы должны бороться за трофеи.
И если мы их не выиграем, как сказал президент [Жоан Лапорта], будут последствия, которые начнутся с меня. Если мы не выиграем, придёт другой тренер. Но я собираюсь сделать всё возможное, чтобы у нас всё получилось», — цитирует Хави издание Goal.
На данный момент «Барселона» занимает второе место испанской Ла Лиги, отставая от лидирующего «Реала» на три очка. В Лиге чемпионов подопечные Хави находятся на третьей строчке группы С, набрав четыре очка, и рискуют не выйти в следующую стадию турнира, так как «Интер» на второй позиции имеет на три очка больше.
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